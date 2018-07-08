Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают страховые пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсионные начисления. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.



Отмечается, что прибавка к пенсии предусмотрена с учетом пенсионных баллов, начисленных по итогам 2017 года. Процесс будет происходить автоматически, максимум будут учтены три балла. С 2018 года один балл страховой пенсии составляет 81,49 рубля, передает ФАН.

Напомним, что с 2016 года действует норма о выплатах работающим пенсионерам страховой пенсии без учета индексации. Таким образом, не все пенсионеры получат одинаковую прибавку, так как на сумму влияет дата выхода на пенсию.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует отказаться от «балльной» пенсионной системы. При этом с учетом изменений в пенсионной реформе размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.