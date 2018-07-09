Международный аэропорт «Казань» обслужил 26 153 пассажиров за два дня

Фото: Дмитрий Резнов

В период с 6 по 7 июля 2018 года в Международном аэропорту «Казань» суточный пассажиропоток составил 26 153 пассажира. Из них 15 534 пассажира обслужено на внутренних авиалиниях и 10 619 пассажиров — на международных. Всего был выполнен 271 авиарейс. Напомним, что 6 июля в Казани состоялся матч Бельгия — Бразилия ЧМ-2018.

Всего за период с 1 января по 6 июля 2018 года обслужено 1 509 051 пассажир, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.