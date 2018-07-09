Натхо может перейти в испанский «Вальядолид»

Экс-полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо может продолжить карьеру в испанском «Вальядолиде». Об этом сообщает его агент.

«3—4 месяца назад мы решили не принимать предложение ЦСКА о продлении контракта, так как приоритетом Бибраса была игра в Испании.

Такой переход был невозможен, пока у Натхо был контракт с ЦСКА, так как за него просили 12 млн евро. Теперь, когда Бибрас свободен, «Вальядолид» заинтересовался им, и для нас это один из приоритетных вариантов. Мы ставим спортивный фактор выше финансового, так что деньги не будут проблемой», — рассказал агент Натхо Карлос Уррутиа SER Deportivos Valladolid.

Натхо покинул «армейцев» этим летом на правах свободного агента. Ранее в прессе прошла информация, что игрок может вернуться в «Рубин».