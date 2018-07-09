В Самаре начался сбор подписей против пенсионной реформы

Самарские коммунисты начали собирать подписи у жителей, которые не одобряют повышение пенсионного возраста в России.

Свою протестную акцию представители партии КПРФ назвали «Я против повышения пенсионного возраста». Оставить свою подпись можно на специальном листе в горкоме. Бланки также выложили и в группу в социальных сетях.

Стоит отметить, что на бланке можно подписаться против роста тарифов ЖКХ и повышения цен на бензин, на продукты питания и товары первой необходимости.

Напомним, ранее самарские депутаты выступили против повышения пенсионного возраста в России.