Самарские депутаты выступили против повышения пенсионного возраста в России

Депутаты Самарской губернской думы выступили против повышения пенсионного возраста в России.

Лидеры трех фракций – ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» – подготовили обращение к спикеру парламента Виктору Сазонову, в рамках которого выразили поддержку граждан против новой реформы, передает «Тольятти Онлайн».

Заместитель председателя губдумы Самары Александр Степанов официально сообщил, что самарские депутаты присоединяются к протесту против повышения пенсионного возраста.

Обращение от местного парламента будет рассматриваться на заседании 26 июня.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин будет принят Госдумой в окончательном, третьем чтении этой осенью.