Игнатьев наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Чувашией»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев наградил орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» президента Татарстана Рустама Минниханова.

Церемония вручения прошла 7 июля в день, когда прошел «Федеральный Сабантуй — 2018», говорится на сайте главы Чувашии.

Напомним, во время встречи президент Татарстана поблагодарил главу Чувашии за сложившиеся крепкие взаимоотношения между республиками. Во время визита также были обсуждены вопросы проведения национальных праздников на территории республик и участия в них делегаций регионов.