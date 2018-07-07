Минниханов в Чебоксарах встретился с главой Чувашии и посетил федеральный Сабантуй

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в рамках рабочей поездки в Чебоксары встретился с главой Чувашской Республики Миахилом Игнатьевым и посетил «Федеральный Сабантуй — 2018».

Во время встречи руководитель Чувашии обратил внимание на тот факт, что товарооборот между республиками растет. Так, по итогам 2017 года он составил 10,2 млрд рублей. Президент Татарстана, в свою очередь, поблагодарил главу Чувашии за сложившиеся крепкие взаимоотношения между республиками.

На встрече также были обсуждены вопросы проведения национальных праздников на территории республик и участия в них делегаций регионов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, Рустам Минниханов пригласил главу Чувашии Михаила Игнатьева в следующем году принять участие в празднике чувашской культуры Уяв, который ежегодно отмечают в Татарстане.

Также Рустам Минниханов поздравил с праздником всех гостей «Федерального Сабантуя — 2018», который в этом году проводится в Чувашии. В качестве гостей на праздник приехали делегации из Башкортостана, Татарстана, Пензенской и Нижегородской областей.

Ранее Минниханова пригласили на IX Всероссийский сельский Сабантуй в Курганской области, который пройдет 14 июля.