Суд отменил решение об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом
Московский городской суд отменил решение об ограничении режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с уголовным делом по факту хищения бюджетных средств Минкультуры РФ.
«Решение суда первой инстанции отменить и вернуть дело на новое рассмотрение», — цитирует судью ТАСС.
Ранее Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, а также еще трем фигурантам по делу о хищениях.Происшествия
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