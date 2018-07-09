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Суд отменил решение об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом

10:29, 09.07.2018
Суд отменил решение об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом
Фото: sledcom.ru

Московский городской суд отменил решение об ограничении режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с уголовным делом по факту хищения бюджетных средств Минкультуры РФ.

«Решение суда первой инстанции отменить и вернуть дело на новое рассмотрение», — цитирует судью ТАСС.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, а также еще трем фигурантам по делу о хищениях.

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