Пермский край попал в топ-3 регионов в рейтинге «путешествующих пенсионеров»

Пермский край занял третье место в рейтинге российских регионов по доле путешествующих пенсионеров.

Согласно данным аналитиков интернет-сервиса Biletix, более 7% авиабилетов, проданных в Перми, забронировано пенсионерами. На первом месте в рейтинге оказался Калининград, затем следует Омск.

Самыми популярными внутренними туристическими направлениями у российских пенсионеров оказались Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Анапа и Санкт-Петербург. Среди зарубежных — Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул.

В целом пенсионеры стали летать гораздо чаще. Число проданных авиабилетов пожилым пассажирам в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности.

Напомним, ранее стало известно, что количество пенсионеров в Пермском крае сравнялось с трудоспособным населением.