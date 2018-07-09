Индонезия заплатит России более $1 миллиарда за 11 истребителей Су-35 — СМИ

Индонезия заплатит свыше $1 млрд за российские истребители Су-35.

«Цена контракта — более 1 миллиарда долларов. Поставки будут осуществлены в два этапа: сначала восемь самолетов, потом еще три», — цитирует источника «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35. После чего был заключен первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключен.