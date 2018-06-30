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Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57

06:29, 30.06.2018 2

Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключен.

Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) вовремя выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57. «И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся», — цитирует Криворучко «РИА Новости».

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации.

Ранее стало известно, что Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35.

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    это про обмен самолетов на масло из пальм? Много рассказывали про такой бизнес... Индонезия сейчас 6 страна мира по объему ВВП?
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  • Анонимно 30 июня
    это про обмен самолетов на масло из пальм? Много рассказывали про такой бизнес... Индонезия сейчас 6 страна мира по объему ВВП?
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