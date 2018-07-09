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Экс-министр транспорта Максим Соколов может включиться в борьбу за пост гендиректора «Аэрофлота»

06:23, 09.07.2018
Экс-министр транспорта Максим Соколов может включиться в борьбу за пост гендиректора «Аэрофлота»
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин устно одобрил продление полномочий гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Но официального документа, фиксирующего продление его полномочий, пока нет.

Источники «Коммерсанта» отметили, что Савельева могут поставить главой Минтранса РФ. Тогда на его место, по их словам, претендует экс-министр Максим Соколов, уступивший пост своему первому заместителю Евгению Дитриху.

Косвенным подтверждением возможного назначения Соколова может быть его выдвижение министерством в совет директоров «Аэрофлота».

Ранее уже сообщалось, что Соколова могут выдвинуть в советы директоров «Аэрофлота» и «Транснефти».

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