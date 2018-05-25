СМИ: экс-глава Минтранса РФ может войти в совет директоров «Аэрофлота» и «Транснефти»

Экс-министр транспорта России Максим Соколов, который не вошел в новый состав правительства, может получить места в советах директоров «Аэрофлота» и «Транснефти». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, вопрос выдвижения Соколова в совет директоров «Аэрофлота» «в высокой степени готовности».



Другой источник рассказал, что внесение кандидатуры экс-министра в совет директоров «Транснефти» еще согласовывается. При этом Соколов может занять в совете монополии место Дарьи Василевской — помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Сам экс-министр транспорта от комментариев по этому поводу воздержался.



Напомним, что 27 сентября 2017 года президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии Соколова из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». В начале мая президент снял с экс-главы Минтранса дисциплинарное взыскание.