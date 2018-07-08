Сборная России поспорит с Францией за чемпионский титул в Лиге наций-2018

Мужская сборная России по волейболу продолжает победное шествие в «Финале шести» Лиги наций-2018.

После уверенных побед над Польшей — 3:1 и США — 3:0 подопечные Сергея Шляпникова разгромили бразильцев, которым уступили в 3-м туре регулярного чемпионата в Уфе (1:3), — 3:0 (25:17, 25:18, 25:14).

В составе россиян Дмитрий Ковалев из уфимского «Урала» набрал 4 очка в этом поединке, Артем Вольвич из «Зенита-Казань» добыл 8 очков, его одноклубник Максим Михайлов — 12 баллов.

В другом полуфинале хозяева — Франция — вырвали победу у команды США — 3:2.

8 июля Франция встретится с Россией в финальном поединке Лиги. Начало в 21.45 мск.

