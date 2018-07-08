Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ по версии FourFourTwo

Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира по футболу по версии британского журнала FourFourTwo. Соответствующий рейтинг опубликован на странице издания.



По версии журнала, Головин сыграл ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала. Полузащитник реализовал на чемпионате мира один гол и сделал две результативные передачи.

Главным открытием мундиаля эксперты признали полузащитника сборной Мексики Ирвинга Лосано. На второй строчке следует Такаси Инуи (Япония). На 4-м месте Анте Ребич (Хорватия). Замыкает пятерку Хуан Кинтеро (Колумбия).

Напомним, накануне сборная России уступила сборной Хорватии со счетом 2:2 (4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Победитель определился в серии пенальти.