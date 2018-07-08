В массовом ДТП в Ульяновской области погибли два человека, шесть пострадали

Два человека погибли и шесть получили ранения в результате аварии с участием фуры и двух легковых автомобилей в Ульяновской области.



ДТП произошло в 04.30 в воскресенье, 8 июля. Рано утром на 103-м км трассы Р-178 возле села Гулюшево в Сурском районе столкнулись три автомобиля — ВАЗ 21099, KIA Sportage и фура Volvo, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Отмечается, что в результате погибли два человека, находившиеся в отечественном авто.

