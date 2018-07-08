В Турции уволили более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота

Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года. На его основании с госслужбы уволены еще 18,6 тыс. человек.



Их подозревают в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает «РИА Новости». Из ВС Турции уволены 6,1 тыс. человек, из службы безопасности уволены 9 тыс., из жандармерии 0,6 тыс. Увольнения коснулись также сотрудников Минюста, Минобразования, управления по делам религии, МИД, госуниверситетов.

Помимо сокращений, власти закрыли 12 общественных организаций, три газеты и один телеканал. Отмечается, что это самая большая группа госслужащих, уволенных в рамках одного постановления, принятого в условиях действия режима ЧП.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действие режима ЧП может быть отменено 18 июля, когда истечет его очередной трехмесячный срок.

Напомним, в конце декабря стало известно, что правительство Турции уволило еще 2,7 тысячи причастных к попытке переворота госслужащих.