Два фильма из России получили призы кинофестиваля в Карловых Варах
Российские фильмы «Сулейман гора» режиссера Елизаветы Стишовой и «Подбросы» Ивана Твердовского получили призы на кинофестивале, прошедшем 7 июля в Карловых Варах (Чехия).
«Сулейман гора» получил приз в номинации «К Востоку от Запада». Сюжет картины разворачивается возле киргизского города Ош. История жизни главных героев протекает на фоне становления молодой страны, где древние культурные традиции сочетаются с современностью.
Фильм «Подбросы» удостоился Специального приза международного жюри, передает ТАСС.
Картина повествует о юноше, страдающем от редкой болезни, который после переезда в Москву не по своей воле попадает в ядро преступной группировки.
В прошлом году фильм российского режиссера Ханта получил Большую премию кинофестиваля в Карловых Варах.ОбществоКультура
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