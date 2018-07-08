Два фильма из России получили призы кинофестиваля в Карловых Варах

Российские фильмы «Сулейман гора» режиссера Елизаветы Стишовой и «Подбросы» Ивана Твердовского получили призы на кинофестивале, прошедшем 7 июля в Карловых Варах (Чехия).

«Сулейман гора» получил приз в номинации «К Востоку от Запада». Сюжет картины разворачивается возле киргизского города Ош. История жизни главных героев протекает на фоне становления молодой страны, где древние культурные традиции сочетаются с современностью.

Фильм «Подбросы» удостоился Специального приза международного жюри, передает ТАСС.

Картина повествует о юноше, страдающем от редкой болезни, который после переезда в Москву не по своей воле попадает в ядро преступной группировки.

В прошлом году фильм российского режиссера Ханта получил Большую премию кинофестиваля в Карловых Варах.