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Два фильма из России получили призы кинофестиваля в Карловых Варах

01:32, 08.07.2018
Два фильма из России получили призы кинофестиваля в Карловых Варах
Фото: cs.wikipedia.org / ŠJů

Российские фильмы «Сулейман гора» режиссера Елизаветы Стишовой и «Подбросы» Ивана Твердовского получили призы на кинофестивале, прошедшем 7 июля в Карловых Варах (Чехия).

«Сулейман гора» получил приз в номинации «К Востоку от Запада». Сюжет картины разворачивается возле киргизского города Ош. История жизни главных героев протекает на фоне становления молодой страны, где древние культурные традиции сочетаются с современностью.

Фильм «Подбросы» удостоился Специального приза международного жюри, передает ТАСС.

Картина повествует о юноше, страдающем от редкой болезни, который после переезда в Москву не по своей воле попадает в ядро преступной группировки.

В прошлом году фильм российского режиссера Ханта получил Большую премию кинофестиваля в Карловых Варах.

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