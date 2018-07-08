В России продажи LADA XRay в июне упали на 17%

В России продажи LADA XRay в июне 2018 года снизились на 17% по сравнению с тем же месяцем в 2017 году. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

При этом по итогам первого полугодия продажи LADA XRay имеют положительную динамику. За этот период объем реализации модели составил 16 388 единиц, что на 6% больше, чем в январе—июне 2017 года.

Однако из-за падения продаж в июне модель выбыла из первой десятки самых популярных авто на российском рынке по итогам первого полугодия, опустившись на 11-е место. В прошлом месяце модель и вовсе заняла в этом списке 20-ю позицию, передает «Автостат».

Напомним, что с 1 мая АвтоВАЗ повысил минимальную цену на Lada XRAY до 629 900 рублей.