В Совфеде РФ заявили об ослаблении накала в отношениях России и США

Накал в отношениях между Россией и США начинает постепенно спадать, что благоприятно влияет на мировую политику. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что свидетельством этого является подготовка встречи лидеров двух стран в Хельсинки. Джабаров добавил, что сенаторы пытаются помочь президентам найти консенсусные решения по ключевым вопросам международной повестки дня, передает ТАСС.

«Усиливающееся взаимодействие двух государств благотворно сказывается на всей мировой политике», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры смогут обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.