В Японии из-за ливней погиб 51 человек

В Японии по меньшей мере 51 человек погиб в результате сильных ливней и наводнения.

Власти Японии считают, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.



По меньшей мере 48 остаются пропавшими без вести, передает NHK.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных.



Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.



Ранее власти Японии из-за сильных дождей дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии.