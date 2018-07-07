Новости происшествий

21:34 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Японии из-за ливней погиб 51 человек

20:58, 07.07.2018
В Японии из-за ливней погиб 51 человек
Фото: скриншот видео youtube.com

В Японии по меньшей мере 51 человек погиб в результате сильных ливней и наводнения.

Власти Японии считают, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

По меньшей мере 48 остаются пропавшими без вести, передает NHK.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных.

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

Ранее власти Японии из-за сильных дождей дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем