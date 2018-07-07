Президент Хорватии прибыла в Сочи на игру с Россией обычным рейсом

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи на матч национальной сборной по футболу против России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Надеюсь, вы сможете не только посетить матч, но и оценить по достоинству комфорт и инфраструктуру нашего курорта», — заявил при встрече с Грабар-Китарович губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как сообщает «РИА Новости», глава Хорватии прибыла обычным рейсом, в самолете она находилась рядом с болельщиками. «В этом нет ничего необычного, я и раньше на государственные визиты, например, в Италию и Иран, летала коммерческими линиями. Все мы отказались от командировочных», — подчеркнула она.

По информации RT, президент Хорватии сегодня встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым и обсудит взаимоотношения двух стран и экономические вопросы.

Напомним, что матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией состоится сегодня в Сочи. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.