Экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев займется развитием российской Арктики
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев назначен куратором российской Арктики.
Помимо этого Трутнев будет продолжать заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. В предыдущем составе кабмина Арктику курировал Дмитрий Рогозин, ныне возглавивший «Роскосмос».
Напомним, на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.ОбществоВласть
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