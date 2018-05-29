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Экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев займется развитием российской Арктики

13:43, 29.05.2018
Экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев займется развитием российской Арктики
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев назначен куратором российской Арктики.

Помимо этого Трутнев будет продолжать заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. В предыдущем составе кабмина Арктику курировал Дмитрий Рогозин, ныне возглавивший «Роскосмос».

Напомним, на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.

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