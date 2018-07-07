Шадли в Казани: «Мечты сбываются, и наша сегодня свершилась!»

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли отметил единство команды в матче против команды Бразилии, а так же отметил закономерность победы его команды над бразильцами.

— У меня чувство гордости и радости после этой победы. Сегодня случилось настоящее чудо. Да, действительно говорят «мечты сбываются», и наша сегодня свершилась. Мы сегодня победили не случайно, это результата нашей работы и старания. И приятно, что все эти усилия в итоге обернулись успехом! — отметил Шадли.

— Прежде всего хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас. Выдалась очень непростая игра, но мы были одним целым. В целом, это прекрасно — быть здесь, сыграть против бразильцев на чемпионате мира и обыграть их, пройти в полуфинал. Мы пишем историю, и сегодня мы гордимся всеми», — приводит слова бельгийского полузащитника корреспондент «Реального времени».

Сборная Бельгии обыграла Бразилию 2:1 и в полуфинале сразится с командой Франции 10 июля.