Тибо Куртуа в Казани: Бразильцы думали, что уже выиграли ЧМ, но турнир для них закончен

Голкипер сборной Бельгии, ставший одним из героев встречи, поделился своими мыслями по поводу силы сборной Бразилии и пришел к выводу, что «пентакампеоны» просто переоценили свои силы.

— Бразильцы уже думали, что выиграют чемпионат мира, однако турнир для них на этом закончен. По ходу матча я ощущал, что наш тактический план на игру работает. Я считаю, что мы хорошо оборонялись, и чувствую свою вину за пропущенный мяч, поскольку оставалось еще 20 минут игры. Что касается отбитого мной удара Неймара, то после него я сказал себе: «Ола-ла», — приводит слова Куртуа корреспондент РВ.

Сборная Бельгии на «Казань Арене» победила команду Бразилии в матче 1/4 финала (2:1) и теперь в полуфинале сразится с командой Франции.