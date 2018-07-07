В России отзывают более тысячи Volkswagen Teramont из-за ремней безопасности

Официальный дилер Volkswagen в России ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР) отзывает в России 1 174 кроссовера Teramont.

«Причиной отзыва транспортных средств является неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации. В случае если детское сиденье на среднем ряду установлено неправильно, то замки ремней соседних сидений окажутся перекрытыми и будут повреждены», — сообщили в Росстандарте.

В рамках отзывной кампании на Volkswagen Teramont будет проведена проверка средних замков ремней безопасности во втором ряду сидений. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.

Напомним, что в конце прошлого года в России отзывали 26 тысяч автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid из-за ненадлежащим образом сваренной буксирной проушины.