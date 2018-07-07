В Казани с 7 июля на месяц ограничат движение по улицам Технической, Правды, Низовой и Пилотской

В Казани с 7 июля по 3 и 4 августа частично ограничат движение по улицам Технической, Правды, Низовой и Пилотской. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В связи с ремонтом ливневой канализации с 7 июля по 4 августа полностью закрывается проезжая часть по ул. Технической, на участке от дома №9 до ул. Нижнекамской.



До 3 августа будет поэтапно частично закрываться проезжая часть по ул.Правды в жилом массиве Отары, на участке от дома №46 до дома №100 по ул. Приволжской. Здесь будет идти строительство автодороги, пояснили в мэрии.



Также до 3 августа из-за ремонта дороги закроют движение по ул.Низовой, на участке от ул. Батыршина до ул.Серова, и ул. Пилотской, на участке от ул. Кольцова до ул. Низовой.

