Жители Надыма помогли вахтовику из Башкирии, решившему идти домой пешком

Вахтовик из Башкирии Фанис Багаутдинов решил отправиться из Надыма пешком. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось остановиться.

Запись он опубликовал в одном из местных сообществ в соцсети «ВКонтакте». Многие сибиряки отреагировали на сообщение. Одни просто советовали быть осторожнее из-за диких животных, другие предлагали подбросить, пишет Vesti-yamal.ru.

Издание смогло связаться с вахтовиком. Багаутдинов рассказал, что работодатель тянул с билетами и зарплатой.

По словам выходца из Башкирии, он миновал Коротчаево, преодолев более 10 км. В это время у путешественника отказали ноги. Он смог вызвать скорую и был госпитализирован.

«У меня полиартрит хронический, суставы не выдержали. На карту брат деньги перевел, купил билет, вечером 7 июля выезжаю домой», — приводит сайт слова Багаутдинова.

Он рассказал, что за это время останавливались помочь пять автомобилей.

Также башкирский вахтовик пожелал, чтобы работодатели на Ямале хорошо относились к сотрудникам.