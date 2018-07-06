Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции

Суд в Пакистане заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 8 млн фунтов стерлингов по делу о коррупции.

Кроме того, дочь экс-премьера Марьям Наваз приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа.

На момент вынесения приговора Шариф вместе со своими детьми находился в Лондоне, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.



Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации «панамского архива». В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности, дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

Напомним, что в марте 2017 года, за несколько месяцев до увольнения, Шариф встречался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.