Оренбургский аэропорт нарушил правила досмотра бортового питания

Международный аэропорт Оренбурга обязали организовывать предполетный досмотр бортового питания с помощью специальных технических средств. Такое решение вынес региональный облсуд.

Уральская транспортная прокуратура выяснила, что перед полетом при досмотре еды допускались нарушения закона об авиабезопасности. Так, для проверки продуктов должна быть использована спецтехника, в частности, стационарные рентгенотелевизионные интроскопы, чтобы помешать проносу в самолет запрещенных предметов. В оренбургском аэропорту данная техника отсутствовала, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее аэропорт подал апелляцию, но облсуд признал решение нижестоящей инстанции обоснованным.

Напомним, ранее в пермском аэропорту объяснили, почему с потолка льется вода.