В пермском аэропорту объяснили, почему с потолка льется вода

В пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино» объяснили, почему в новом терминале с потолка льется вода.

Ранее в социальных сетях пользователи стали делиться фотографиями ведер и тряпок на полу в аэропорту, а также жаловались на повышенную температуру и духоту в терминале.

Как оказалось, в здании аэровокзала произошел сбой в работе автоматизированной централизованной системы холодоснабжения.

«Все работы по регулировке будут завершены в кратчайшие сроки, после чего температура в терминале будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Администрация аэропорта приносит свои извинения за неудобства и надеется, что пассажиры и гости с пониманием отнесутся к возникшей ситуации», — добавили в пресс-службе аэропорта.

В ближайшее время будут направлены официальные претензии генеральному подрядчику в соответствии с гарантийными обязательствами.

Напомним, в пермском аэропорту установят новые телетрапы за 229 млн рублей.