Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов

В России вступил в силу закон, позволяющий банкам собирать биометрические данные клиентов для удаленной идентификации. Полученные данные будут храниться в единой биометрической системе (ЕБС).

Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон еще в 2017 году. Согласно закону, банки получили право оказывать ряд услуг через интернет без личного присутствия клиентов. Предполагается, что единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС позволят обезопасить деньги граждан, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией с декабря 2018-го.