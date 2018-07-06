Минниханов встретился в Казани с министром иностранных дел ОАЭ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня в Казани с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.

Глава МИД Арабских Эмиратов отметил роль Татарстана в укреплении связей между РФ и исламским миром.

«Мы знаем вашу роль в укреплении и построении этого доверия между руководством двух стран. Мы в ОАЭ гордимся, что у нас есть братья в России и Татарстане, которые выражают толерантное представление об исламе. Это важно и для вас, и для нас. Мы считаем, что поручение Владимира Путина вам возглавить диалог с исламским миром — это очень важно, с нашей стороны требуется дополнительная поддержка. Мы считаем, что сегодня есть потенциал для развития наших отношений в промышленности, сервисе, инфраструктуре, туризме», — сказал он на встрече.



Отметим, что сегодня в Казанской ратуше пройдет пленарное заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, в котором, в частности, примет участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку в проведении заседания комиссии здесь, в Казани. Я убежден, что работа комиссии будет способствовать укреплению отношений между нашими странами. Хотел бы выразить благодарность руководству Эмиратов за то внимание, которое оказывается нашей республике. Республика Татарстан очень активно сотрудничает с Эмиратами. Очень активно мы обмениваемся делегациями, проводим мероприятия. Я считаю, что эта работа взаимополезна», — цитирует Минниханова «Татар-информ».