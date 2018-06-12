В Росстате рассказали главные причины смертности в Башкирии

Специалисты Росстата опубликовали данные об основных причинах смертности в Башкирии.

Согласно отчету ведомства, лидирующим фактором смертности в регионе остаются болезни системы кровообращения. От этих недугов погибло 6909 человек. На втором месте злокачественные и доброкачественные новообразования – 2408 смертей. Затем следуют болезни органов дыхания — 841 смерть, органов пищеварения – 745 смертей, инфекционные и паразитарные болезни – 267 смертей.

Отдельной графой специалисты выделили туберкулез. Почти за год от этого заболевания скончались 59 человек.

Стоит отметить, всего в течение января-апреля текущего года в Башкирии умерло 17349 человек. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, в ПФО рост смертности от наркотиков по итогам 2017 года превысил 20%