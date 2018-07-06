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Речпорт Уфы признали банкротом

11:33, 06.07.2018
Речпорт Уфы признали банкротом
Фото: wikipedia.org/Тара-Амингу

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Речной порт Уфа». В отношении компании введена процедура конкурсного производства.

Конкурсным управляющим предложен член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица». Решение было принято 5 июля, пишет RBtoday.

Ранее сообщалось, что активы порта были переданы новой компании: АО «Порт Уфа». Ее уставный капитал составил 358,5 млн рублей.

Напомним, что ООО «Речной порт Уфа» являлось дочерней организацией Башкирского речного пароходства, также признанного банкротом.

БизнесТранспорт Башкортостан
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