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Тариф на лечение онкологии в РФ увеличат в три раза

11:20, 06.07.2018 1
Тариф на лечение онкологии в РФ увеличат в три раза
Фото: kremlin.ru

Тариф на оказание онкологической помощи увеличится в три раза — с 320 до 956 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного национальным проектам.

«В рамках онкологической программы предусмотрен межбюджетный трансферт в бюджет Федерального фонда ОМС по увеличению тарифа на оказание онкологической помощи (в 3 раза — с 320 тысяч до 956 тысяч рублей)», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее ученые огласили список продуктов, которые вызывают рак.

ОбществоМедицина
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