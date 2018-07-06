Тариф на лечение онкологии в РФ увеличат в три раза

Тариф на оказание онкологической помощи увеличится в три раза — с 320 до 956 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного национальным проектам.

«В рамках онкологической программы предусмотрен межбюджетный трансферт в бюджет Федерального фонда ОМС по увеличению тарифа на оказание онкологической помощи (в 3 раза — с 320 тысяч до 956 тысяч рублей)», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее ученые огласили список продуктов, которые вызывают рак.