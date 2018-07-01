Ученые огласили список продуктов, которые вызывают рак

Британские ученые назвали продукты, употребление которых увеличивает риск возникновения рака.

В частности, как сообщает журнал Which, к ним относится красное переработанное мясо. Это связано с тем, что производители добавляют в него нитриты и нитраты, чтобы изменить срок хранения и вкусовые качества.

По мнению исследователей, риск возникновения рака увеличивает и употребление сахара, но не напрямую — частое поедание сладостей приводит к появлению избыточного веса, который, в свою очередь, и приводит к развитию онкологии.

Ранее ученые обнаружили белок, провоцирующий лейкемию.