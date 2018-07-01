Ученые огласили список продуктов, которые вызывают рак
Британские ученые назвали продукты, употребление которых увеличивает риск возникновения рака.
В частности, как сообщает журнал Which, к ним относится красное переработанное мясо. Это связано с тем, что производители добавляют в него нитриты и нитраты, чтобы изменить срок хранения и вкусовые качества.
По мнению исследователей, риск возникновения рака увеличивает и употребление сахара, но не напрямую — частое поедание сладостей приводит к появлению избыточного веса, который, в свою очередь, и приводит к развитию онкологии.
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