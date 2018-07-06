В Chrome и Firefox нашли расширение, тайно сохраняющее историю посещений

Инженер-программист из Сан-Франциско Роберт Тэтон обнаружил расширение в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox с названием Stylish, которое тайно сохраняет всю историю посещений сайтов пользователями.



«Требуется всего один запрос, содержащий один файл cookie, который навсегда связывает учетную запись пользователя с идентификатором Stylish», — цитирует «РИА Новости» программиста.

Отмечается, что расширение посылает всю историю просмотров страниц на свои серверы вместе со специальным идентификатором каждого пользователя. При этом Stylish и компания SimilarWeb, создатель расширения, имеют всю информацию о любом юзере, пользующимся им.

Популярное расширение Stylish для Google Chrome и Mozilla Firefox позволяет пользователям изменять внешний вид страниц. В общей сложности им пользуется более 1,8 млн человек в мире.

Ранее, напомним, пользователи соцсетей сообщили о том, что «Яндекс» стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могут быть пароли и личные данные пользователей. После чего в «Яндексе» объяснили попадание в поисковую выдачу паролей и отчетов из Google Docs.