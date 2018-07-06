Булгаков набрал популярность у иностранцев во время ЧМ-2018

Продажи книг Михаила Булгакова, изданных на иностранных языках, выросли на 30% с начала чемпионата мира по футболу в России.

«Наиболее популярен среди всех произведений роман «Мастер и Маргарита», особенно на английском языке. Также книга востребована на испанском, немецком и итальянском языках», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя сети книжных магазинов «Московский Дом книги» Надежду Михайлову.

Популярность книг Александра Пушкина на иностранных языках выросла во время мундиаля в два раза, самым востребованным стал роман в стихах «Евгений Онегин».

Отмечается, что интерес иностранных туристов вызывают романы «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Федора Достоевского и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

«Среди книг нехудожественной литературы иностранные туристы в основном приобретают путеводители на английском языке по городам проведения ЧМ по футболу», — добавила Михайлова.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проводятся в 11 городах, в том числе и в Казани. Подробнее о чемпионате — в материалах «Реального времени».