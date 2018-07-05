Посольство РФ пока не располагает данными о пострадавших россиянах на Пхукете

Посольство РФ в Бангкоке не располагает данными о пострадавших при крушении двух туристических катеров у берегов Пхукета.

«Пока у посольства нет данных о наличии пострадавших российских гражданах», — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.

По данным The Phuket News, на катерах находились 97 и 39 человек. Перевернулись водные транспортные средства из-за шторма. При этом уже 49 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в Таиланде на острове Чанг обрушился отель. В результате происшествия погиб один турист. Двухэтажное здание обрушилось из-за проливных дождей. Под завалами оказались семь человек, в том числе ребенок.