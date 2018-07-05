Тренер Бразилии: «Мы не знаем, чего ждать от Бельгии. Это нормально»

Главный тренер сборной Бразилии Тите во время предматчевой пресс-конференции в Казани заверил, что его команда полностью готова к предстоящему матчу с бельгийцами.

— Вы забили семь голов из разных позиций. Каковы шансы запутать этим бельгийцев? Второе, что касается пенальти. Бразильцы не могли забить пенальти. Как так?

— У наших игроков есть все способности менять ход игры и делать подходы к воротам. Например, первый гол против Мексики. Мы забили, не давая противнику даже дотронуться до мяча. Бывают и контратаки, что тоже важно. Также в последней трети поля много игр один на один. Дуглас Коста, Неймар, Фирмино, Виллиан — у всех у них есть важные навыки дриблинга. Финты — все это магия футбола, но это уже игроки, а не тренер. Пенальти же зависят от обстоятельств. Это вопрос концентрации и адаптации к определенному моменту.

— Вам хватит того уровня футбола против бельгийцев, что был до этого?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Мы не знаем, чего ждать от соперника. Это нормально. Но надо всегда повышать свою планку. Говорю игрокам: «Когда ложитесь спать, оценивайте, так ли вы сыграли, как надо». Это вызов. Но я доволен, как сыграли мои игроки. Готов ли Марсело к игре? Да, он сыграет, — передает слова Тите корреспондент «Реального времени».

Напомним, завтра на «Казань Арене» состоится последний матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле казанского стадиона сыграют сборные Бразилии и Бельгии.