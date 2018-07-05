На НКНХ началось трудоустройство выпускников

Фото: НКНХ

В этом году на «Нижнекамскнефтехим» планируют принять более 200 молодых специалистов — выпускников учебных заведений. Первыми ряды нефтехимиков пополнили 15 слесарей КИПиА, выпускников нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Сегодня им устроили торжественный прием — в центре автоматизации ПАО «Нижнекамскнефтехим» показали фильмы о молодежной политике и работе центра, а также рассказали о специфике профессии. В завершение встречи молодые специалисты написали заявление о приеме на работу.

Выпускникам базовых учебных заведений в НКНХ уделяют особое внимание. Их распределяют по подразделениям и резервируют вакантные места еще до прихода на предприятие, а при приеме на работу каждый новичок закрепляется за опытным сотрудником, сообщает пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».