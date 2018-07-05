Специалисты выявили в воздухе Кирова следы аммиака и формальдегида

Специалисты Роспотребнадзора исследовали воздух в различных точках Кирова.

Воздух изучался на содержание восьми загрязняющих веществ с определением их среднесуточных концентраций. Измерения происходили в тех местах, откуда поступали жалобы местных жителей, а также возле школ, парков, жилых зданий, рассказали в ведомстве.

В итоге в подавляющем большинстве исследованных проб превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было. Однако у некоторых домов было обнаружено превышение загрязняющих веществ — аммиака и формальдегида.

Стоит отметить, что высокие концентрации аммиака приводят к ожогам роговицы и полной слепоте, а формальдегид вызывает аллергию, злокачественные опухоли, лейкемию и мутационные изменения в организме человека.

Для установления источников выбросов информация направлена в Министерство экологии Кировской области и управление Росприроднадзора.

Напомним, ранее Роспотребнадзор не обнаружил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Волоколамске.