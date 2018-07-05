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Минниханов рекомендовал работодателям Казани сократить рабочий день из-за матча ЧМ-2018

14:59, 05.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России 1
Минниханов рекомендовал работодателям Казани сократить рабочий день из-за матча ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов рекомендовал руководителям предприятий и организаций Казани 6 июля сократить рабочий день до 14.00 часов.

Инициатива связана с проведением в столице Татарстана матча между сборными Бразилии и Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу ФИФА -2018, сообщает пресс-служба президента РТ.

Матч состоится завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.

Отмечается, что сокращение рабочего дня позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и создаст более комфортные условия как для жителей, так и для гостей города.

Ранее с аналогичными рекомендациями выступили власти Казани.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июля
    Ха, наивные. Бюджетные может быть так и сделают. Но ни один коммерческий на это не пойдет.
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