Минниханов рекомендовал работодателям Казани сократить рабочий день из-за матча ЧМ-2018

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов рекомендовал руководителям предприятий и организаций Казани 6 июля сократить рабочий день до 14.00 часов.

Инициатива связана с проведением в столице Татарстана матча между сборными Бразилии и Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу ФИФА -2018, сообщает пресс-служба президента РТ.

Матч состоится завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.



Отмечается, что сокращение рабочего дня позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и создаст более комфортные условия как для жителей, так и для гостей города.

Ранее с аналогичными рекомендациями выступили власти Казани.