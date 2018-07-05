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Мэрия Казани рекомендовала работодателям сократить 6 июля рабочий день из-за матча ЧМ-2018

10:22, 05.07.2018 1
Мэрия Казани рекомендовала работодателям сократить 6 июля рабочий день из-за матча ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани порекомендовали руководителям организаций установить продолжительность рабочего дня 6 июля до 14.00.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, это связано с проведением в Казани в пятницу матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии. Мера рекомендована в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:44
    Опять популизмом занимаются. Работать надо, шоу пройдёт быстро.
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