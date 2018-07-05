Суд отказал экс-депутату гордумы Самары в досрочном освобождении

В Самаре суд отказал в удовлетворении ходатайства об УДО экс-депутата гордумы Владимира Сюсина, осужденного за получение взятки в крупном размере.

Ранее бывший народный избранник обратился в суд с прошением об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено. Но спустя некоторое время решение суда было обжаловано. В итоге Сюсину было отказано в УДО, сообщили в Куйбышевском районном суде.

Напомним, Владимира Сюсина задержали за получение взятки размером 1,2 млн рублей в июне 2015 года. По версии следствия, деньги он получил от местного бизнесмена за помощь в сохранении незаконно построенной автомойки.

В апреле 2017 года депутата признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.