На границе Оренбуржья изъяли контрафакт с символикой ЧМ-2018

Сотрудники оренбургской таможни изъяли контрафактные вещи с символикой ЧМ-2018.

Товар был обнаружен на границе Оренбуржья в грузовике, следовавшем из Киргизии через Казахстан в Россию. Согласно представленным документам, в машине перевозилась партия товаров народного потребления. Однако после осмотра был выявлен контрафакт — более 4000 предметов, сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Среди поддельных вещей — мягкие фляжки с карабинами FIFA и Peppa Pig, рыболовные удилища, маркированные товарным знаком Shimano, Catana, зажигалки Jack Daniel's, калькуляторы Citizen, косметическое средство Victoria's secret и так далее.

Общий размер причиненного ущерба, по оценкам правообладателей, составляет более 4 млн рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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