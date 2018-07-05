Уфимские инженерные сети не добились судебного запрета на арест счетов в пользу БашРТС

Уфимский оператор тепловых сетей — Уфимские инженерные сети (УИС) — не добился судебного запрета на арест своих счетов. Приставы взыскивают с них долги, которые оцениваются в 2,2 млрд рублей.

В УИС утверждают, что действия приставов могут сорвать подготовку к отопительному сезону. Однако Арбитражный суд Башкирии счел эти доводы неубедительными, пишет «Коммерсант».

Судебные приставы в рамках исполнительных производств наложили арест на 13 счетов предприятия в ВТБ, Сбербанке, Социнвестбанке и «Российском капитале».

С этих счетов взимается задолженность УИС перед крупнейшим кредитором — Башкирскими распределительными тепловыми сетями (входит в ИнтерРАО). Долг перед БашРТС оценивается в 550 млн рублей.