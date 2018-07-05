Волейбольная сборная России с победы стартовала в финале Лиги наций — 2018

Мужская сборная России с уверенной победы начала выступление в «Финале шести» Лиги наций — 2018.

Подопечные Сергея Шляпникова одержали верх над поляками со счетом 3:1. Самыми результативными в российской сборной стали Дмитрий Волков — 17 очков и Максим Михайлов из «Зенита-Казань» — 16 очков. В активе еще одного казанского «зенитовца» Артема Вольвича 7 очков, игрок уфимского «Урала» Дмитрий Ковалев набрал 6 баллов, его одноклубник Игорь Филиппов участия в игре не принимал.

В другом матче Франция вырвала победу у Бразилии — 3:2.



В четверг, 5 июля, сборная Польши встретится с командой США, а 6 июля Россия — с американцами.