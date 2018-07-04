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В Нижнем Новгороде до осени ограничат движение по участку трассы М-7

21:30, 04.07.2018

Дорожники Нижнего Новгорода ограничат движение по Мызинскому мосту, являющемуся участком федеральной трассы М-7. Часть дороги будет перекрыта с 9 июля до октября.

На время работ планируется запретить проезд транспорта по четырем из шести полос, сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно сообщению, на оставшихся двух полосах вводится ограничение для передвижения автотранспорта весом более 10 тонн. Кроме того, подготовлен запасной вариант организации движения на случай «пробок».

Сейчас на мосту происходит разрушение бетона и асфальтового покрытия, что влияет на всю безопасность конструкции.

ОбществоИнфраструктура
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